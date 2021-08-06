Победители «Копилки» за июль!

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6 августа, 2021

Соревнования продолжаются! Скорее присоединяйтесь и, возможно, именно вы станете победителем следующего розыгрыша!

Имена победителей июль 2021г.

Константин Германович Ялтанский — 4768 Даша — 4053 Дамир Наилевич Шарипов — 2732 Алексей Алексеевич Разиков — 2703 Максим Маратович Насангужин — 2596 Сергей Николаевич Маслов — 2533 Александр Андреевич Вдовин — 2392 София Кирик — 1753 Людмила Никулина — 1739 id958414 — 1666

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