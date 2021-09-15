Мультсериал «Тайна и стражи Амазонии»

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15 сентября, 2021

О приключениях девочки по имени Тайна, которая вместе с друзьями защищает тропические леса Амазонии.

Юная и отважная искательница приключений вместе с друзьями-животными исследует амазонские джунгли, чтобы защитить их удивительную дикую природу.

Когда лес терпит бедствие, здесь эхом разносится зов о помощи, на который быстро отзываются стражи Амазонии. Девочка Тайна, обезьяна Кату, гриф Пепе и ёжик Сури спешат на помощь, чтобы позаботиться о флоре и фауне самого большого тропического леса в мире.

Смотрите премьеру 16 и 17 сентября в 09:25 в эфире телеканала «Карусель»!