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Объявлены победители конкурса «Злодейская банда Дюка»

3 сентября, 2021

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Имена победителей:

  1. Михаил Тырышкин
  2. Максим Сергеевич Щепилов
  3. Афина Суреновна Бабаян
  4. Валерия Артёмовна Петрова
  5. Кирилл Игорь и Максим Колодины
  6. Иван Александрович Гриценко
  7. Максим Алексеевич Ковалев
  8. Полина Владимировна Голубева
  9. Полина Алексеевна Бугаенко
  10. Арсений Александрович Пыхтеев

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои комиксы! 

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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