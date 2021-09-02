Финалисты премии «Главные Герои–2021»

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2 сентября, 2021

Федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель» объявил основных претендентов на победу в Национальной детской премии «Главные Герои–2021».

Юные зрители со всей страны отдали больше полумиллиона голосов за любимых героев, ведущих, а также за развлекательные и познавательные программы, анимационные фильмы и сериалы на сайте канала и на странице «Карусели» в социальной сети «ВКонтакте». По итогам голосования в шорт-лист вошли 42 героя и ТВ-проекта в 14 номинациях.



Шорт-лист национальной детской премии «Главные Герои»:

главная премьера российского анимационного сериала: «Зебра в клеточку», «Кошечки-собачки», «Просто о важном. Про Миру и Гошу»;

главный российский анимационный сериал: «Сказочный патруль. Хроники чудес», «Простоквашино», «Оранжевая корова»;

главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Еда на ура!»), Саша Новиков («Танцоры»), Аня Тадыщенко («Навигатор. Новости»);

главный познавательный ТВ-проект: «Навигатор. Новости», «ТриО!», «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»;

главный развлекательный ТВ-проект: «Еда на ура!», «Спокойной ночи, малыши!», «Студия Каляки-Маляки»;

главная ведущая ТВ-программы: Криворучка («Мастерская “УМЕЛЫЕ РУЧКИ”»), Зоя Канарейкина («Лапы, морды и хвосты»), Тутта Ларсен («Еда на ура!»);

главный ведущий ТВ-программы: Кекс и Крендель («Вкусняшки шоу»), Каляка-Маляка («Студия Каляки-Маляки»), Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»);

главный плюшевый герой: Хрюша, Жужа, Степашка;

главный зарубежный анимационный фильм: «Вперёд», «Душа», «Камуфляж и шпионаж»;

главный российский анимационный фильм: «Барбоскины на даче», «Конь Юлий и большие скачки», «Белка и Стрелка. Карибская тайна»;

главная детская песня: анимационный сериал «Оранжевая корова» — «Дом из мечты», анимационный сериал «Сказочный патруль» — «Сказка», анимационный сериал «Маша и Медведь» — «Семь нот»;

главный российский анимационный герой: Крош («Смешарики»), Лунтик («Лунтик и его друзья»), Маша («Сказочный патруль»);

главный зарубежный анимационный сериал: «Лего Сити», «Леди Баг и Супер-Кот», «Щенячий патруль»;

главный зарубежный анимационный герой: Губка Боб Квадратные штаны («Губка Боб Квадратные штаны»), Райдер («Щенячий патруль»), Леди Баг («Леди Баг и Супер-Кот»);

До 1 сентября включительно зрители смогут выбрать главных героев 2021 года из троек финалистов в онлайн-голосовании на сайте канала и на странице «Карусели» во «ВКонтакте». Победитель каждой номинации, набравший наибольшее количество голосов, будет объявлен на 5-й торжественной церемонии премии и получит приз — статуэтку «Главные Герои».

В этом году награждение лауреатов премии состоится 18 сентября в 19:15 мск на телеканале «Карусель» в виде интерактивного музыкально-театрализованного представления. Звёздный ведущий, имя которого пока держится в секрете, его волшебные помощники, известные артисты и звёзды шоу-бизнеса выяснят, кого же выбрали зрители в качестве главных героев в этом году, и расскажут об этом в эфире «Карусели».

Российская Национальная детская премия «Главные Герои» — награда, которая с 2017 года ежегодно присуждается на основе общероссийского голосования детей. Премия призвана выявить интересы юных зрителей, определить лучшие телевизионные проекты, популяризировать качественный детский контент и сформировать платформу для диалога между потребителями телевизионных продуктов и продюсерами, создающими проекты для детской аудитории.