Объявлены победители конкурса «Злодейская банда Дюка»

3 сентября, 2021
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Имена победителей:
- Михаил Тырышкин
- Максим Сергеевич Щепилов
- Афина Суреновна Бабаян
- Валерия Артёмовна Петрова
- Кирилл Игорь и Максим Колодины
- Иван Александрович Гриценко
- Максим Алексеевич Ковалев
- Полина Владимировна Голубева
- Полина Алексеевна Бугаенко
- Арсений Александрович Пыхтеев
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои комиксы!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.