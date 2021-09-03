Объявлены победители конкурса «Злодейская банда Дюка»

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3 сентября, 2021

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Имена победителей:

Михаил Тырышкин Максим Сергеевич Щепилов Афина Суреновна Бабаян Валерия Артёмовна Петрова Кирилл Игорь и Максим Колодины Иван Александрович Гриценко Максим Алексеевич Ковалев Полина Владимировна Голубева Полина Алексеевна Бугаенко Арсений Александрович Пыхтеев

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои комиксы!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.