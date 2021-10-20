Мультсериал «ДиноСити»

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20 октября, 2021

Комедийный мультсериал о жизни города динозавров и его обитателей.

В центре внимания этих историй — динозаврик Рики и его семья. Этот шестилетний непоседа очень любит повеселиться и обладает огромным воображением! Он любопытен и во всё суёт свой нос, задает миллион вопросов, однако далеко не всегда слушает, что ответят взрослые. Куда чаще он придумывает ответы сам и действует согласно нафантазированному знанию.

Рики живёт с мамой Диной, папой Завром и сестрёнкой Тирой, и из-за его проделок жизнь этой респектабельной семьи превращается в одно большое невероятное приключение!

Смотрите премьеру 23 октября в 14:25 в эфире телеканала «Карусель»!