Мультсериал «Супер МЯУ»

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26 октября, 2021

Познакомьтесь с удивительной командой котят «Супер МЯУ»!

Пятеро котят с необычными способностями попадают в школу для супергероев. Каждый из них обладает суперсилой, но пока еще не умеет ею пользоваться.

Свои способности герои получили с самого рождения, а использовать их будут для добрых дел. Львенок Али способен своим рыком разрушить стену, пантера Ния может притягивать железные предметы, тигрёнок Бао умеет сливаться с окружающей средой, барс Вася изменяется в размерах, а его младшая сестренка Соня может останавливать время.

В школе котятам под руководством добрых наставников предстоит проявить свои таланты и стать настоящей командой. А хитрый фенек Арнольд пытается переманить способных учеников в свою школу для суперзлодеев.

Не пропустите премьерные показы 27 октября в 14:10 и 30 октября в 14:25 в эфире телеканала «Карусель»!