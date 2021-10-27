Событие: Таня Меженцева будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2021» в Париже Событие: Таня Меженцева будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2021» в Париже
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Таня Меженцева будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2021» в Париже

27 октября, 2021

Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли представители творческих профессий, а также, по условиям конкурса, два ребенка.

В результате зрительского голосования и голосования профессионального жюри в финале Национального конкурса «Детское Евровидение-2021» определился победитель — им оказалась 11-летняя москвичка Таня Меженцева с песней Mon Ami.

Таня не в первый раз будет представлять Россию на «Детском Евровидении». В 2019 году она выходила на сцену польского города Гливице с песней A time for us в дуэте с Денберелом Ооржаком. В этот раз юная певица подготовила на конкурс сольную песню Mon ami.

Таня Меженцева, победитель Национального финала «Детского Евровидения-2021»: «В этом году я решила попробовать свои силы с сольной песней, и у меня получилось! Я очень рада, что буду представлять Россию на конкурсе в Париже. Хочу отметить, что у меня были сильные соперники. У всех участников были хорошие песни и красивые номера. Хотела поблагодарить всех, кто голосовал за меня и мою песню Mon ami в финале! А также свою семью, которая меня всегда поддерживает».

Напомним, что в Национальный финал «Детского Евровидения» прошли 12 участников. В этом году юные артисты впервые работали над своими номерами самостоятельно: продумывали хореографию, подбирали сценический образ и костюмы. Организационный комитет и режиссерская группа лишь высказывали общие пожелания по выступлениям детей.

О том, какие образы выбрали юные артисты и как выступили в финале, можно будет узнать в эфире нашего канала 30 октября в 19:00.

Напомним, что в финале конкурса, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши. В «Детском Евровидении» участвуют дети от 9 до 14 лет. Это музыкальный конкурс, где профессиональное и зрительское жюри прежде всего оценивают саму песню, с которой выступает участник. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.

В России прямую трансляцию «Детского Евровидения–2021» из Парижа будет вести телеканал «Карусель». Начнется она 19 декабря в 18:00 по московскому времени.

 

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