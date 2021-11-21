Мультсериал «СУПЕР10»

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21 ноября, 2021

Зрелищный мультсериал про путешествия в пространстве и времени и сражениях героев со злыми силами.

В своей погоне за властью Омега обращает взор на Суперкамень, рожденный из самого ядра Земли.

Чтобы защитить Суперкамень от Омеги, другие Суперионы разбили камень на 10 фрагментов и спрятали их в пространственно-временных карманах. Теперь Омега нашла следы осколков Суперкамня, и Суперионы должны снова собраться вместе, чтобы защитить Землю от разрушения. Только найдя 10 фрагментов и 10 избранных Суперионов, можно снова сплавить Суперкамень и спасти планету.

Смотрите премьеру с 22 ноября по будням в 12:45 в эфире телеканала «Карусель»!