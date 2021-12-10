Мультфильм «Кумба. Король сафари»

Добавить в закладки

10 декабря, 2021

Приключения необычной зебры, ставшей из неудачника настоящим героем.

Зебра Кумба родился лишь наполовину полосатым, из-за чего всегда был посмешищем стада и виновником всех бед. И когда началась великая засуха, сородичи изгнали Кумбу в надежде, что с его уходом проклятие будет снято. Даже родной отец отвернулся от нашего героя.

Но Кумба не отчаялся и отправился в опасные и веселые приключения на поиски своих недостающих полосок, чтобы исправить ситуацию и заслужить возвращение к семье.

Смотрите премьеру 11 декабря в 19:00 в рубрике «Семейное кино» на канале «Карусель»!