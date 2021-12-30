Мультфильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве»

Телеканал «Карусель» подготовил своим зрителям подарок — возможность встретиться с любимым героем Вовкой, которого ждут новые зимние приключения!
В поисках ковра-самолёта Вовка перемещается в Тридевятое царство, где полным ходом идёт подготовка к Новому году. Вовка ссорится с Морозко и отменяет зиму, но царь грозит суровым наказанием. Теперь Вовке предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник.
Не пропустите премьеру мультфильма 31 декабря в 11:45, 15:45, 19:35 и 1 января в 10:50 на канале «Карусель»!