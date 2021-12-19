Таня Меженцева заняла седьмое место на "Детском Евровидении–2021"

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19 декабря, 2021

Сегодня в Париже прошел финал конкурса "Детском Евровидении–2021", в котором Россию представляла Таня Меженцева. Наша певица выступила под седьмым номером с песней Mon ami и она набрала 124 балла.

Победительницей конкурса стала представительница Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер"). Малена набрала 224 балла. На втором месте — участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).

Конкурс транслировался в прямом эфире телеканала "Карусель"