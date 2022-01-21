Мультфильм «Улётные букашки»

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21 января, 2022

Не пропустите мультфильм о приключениях забавных букашек в рубрике выходного дня «Семейное кино»!

Светлячок Диндин всегда был самой яркой звездой в своей деревне, пока не появился инопланетный робот Аврора...

Обиженный на всю деревню и ослепленный завистью к ее новому обитателю, Диндин попадает в ловушку коварного Хитрого Мыша, который мечтает уничтожить поселение букашек.

Авроре и Диндину придется забыть свои обиды — им нужно стать одной командой, чтобы спасти родной дом от банды саранчи!

Смотрите премьеру 22 января в 19:00 и 23 января в 11:25 в эфире телеканала «Карусель»!