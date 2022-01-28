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Премьера: Мультфильм «Союз зверей: Спасение двуногих» Премьера: Мультфильм «Союз зверей: Спасение двуногих»
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Мультфильм «Союз зверей: Спасение двуногих»

28 января, 2022

Комедийный мультфильм для всей семьи о противостоянии городских питомцев и роботов.

Действие разворачивается в современном городе Робо-Сити, где за порядок и комфорт людей и зверей отвечают роботы. 

Здесь обитают домашние питомцы, совершенно избалованные и не приспособленные к самостоятельной жизни. Бездомный пёс Роджерс осуждает такое поведение сородичей и потому крадёт еду у богатых зверей и отдает ее бедным. Этим он очень раздражает ухоженную домашнюю кошечку Белль. 

Но когда над их городом нависает опасность из-за восстания техники, всем питомцам, как домашним, так и уличным, придётся объединиться в союз зверей, чтобы дать бой взбесившимся роботам!

Смотрите премьеру 29 января в 19:00 и 30 января в 11:20 на канале «Карусель»! 

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