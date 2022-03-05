Мультфильм «Король Слон»

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5 марта, 2022

Не пропустите премьеру приключенческого полнометражного мультфильма на канале «Карусель»!

Стать Королем слонов — задача очень сложная, даже если ты огромный, сильный и с золотым сердцем, а твой папа — тоже король.

Юному Счастливчику пришлось пройти через множество испытаний — сразиться в турнире с другими претендентами на трон, вступить в войну с охотниками за бивнями, выйти на арену против разъяренных тигров. И при этом помнить наказ мудрого отца: «Чтобы быть настоящим вожаком, надо делать добрые дела, никогда не обижать слабых и верить в себя». Но даже этого будет мало, если у тебя нет верных друзей...

Смотрите премьеру 6 марта в 20:45 на канале «Карусель»!