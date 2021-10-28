Мультсериал «Фри и Картошка»

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23 февраля, 2022

Забавный мультсериал для малышей про дружбу мопсика и мышки.

Знакомьтесь, Фри — мопсик, которая делает первые самостоятельные шаги в жизни. Она ходит в детский сад, заводит друзей, пробует новое и учится разбираться со своими проблемами сама.

Фри всегда носит с собой в кармашке игрушку, которая внушает хозяйке уверенность в себе, подбадривает её и веселит. Окружающие думают, что Картошка — это просто игрушка, но т-с-с!.. На самом деле это живая мышка!

Смотрите премьеру 24 и 25 февраля в 08:15 на канале «Карусель»!