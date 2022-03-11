Мультфильм «Ковёр-самолёт»

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11 марта, 2022

Не пропустите сказочный мультфильм в рубрике «Семейное кино»!

Главный герой мультфильма — мечтательный мальчик, который хочет увидеть мир. Но его отец настаивает, чтобы сын выбросил глупые мысли из головы и выучился на портного.

Мальчик не перестаёт мечтать о путешествиях в далекие края и однажды встречает купца Эль Фазу, который готов подарить ему ковер-самолёт с одним условием. Герой должен будет отправиться в большой город под властью султана, найти и вернуть Эль Фазе его любимую внучку.

Смотрите премьеру 12 марта в 20:45 и 13 марта в 12:40 в эфире телеканала «Карусель»!