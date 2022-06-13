Мультсериал «Эрнест и Селестина»

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13 июня, 2022

История необычной дружбы медведя Эрнеста и мышки Селестины.

Эрнест — сварливый, но добросердечный медведь, уличный музыкант. Он приютил у себя Селестину, маленькую озорную мышку-сиротку, и теперь они живут вместе.

Характеры друзей такие же разные, как и их размер. Другие медведи и мыши не одобряют их дружбу, но ничто не может разлучить Эрнеста и Селестину. Вместе они каждый день гуляют, придумывают интересные занятия, постигают простые житейские мудрости и готовятся к наступлению зимы.

Смотрите премьеру 14 и 15 июня в 07:35 на канале «Карусель»!