Мультсериал «Школьный автобус Гордон»

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17 июля, 2022

Смотрите премьеру нового сезона мультсериала о приключениях лучшего друга детей — суперавтобуса Гордона!

В красивом прибрежном городке, в детском саду Саншайн Форест, учится группа милых малышей. Чтобы защитить детей от разных бед, впервые в мире создается автобус по имени Гордон.

Когда у ребят возникают проблемы, суперавтобус превращается в разные машины и становится пожарным, скорой помощью, полицейским, самолетом или спасателем. Гордон всегда готов помогать малышам в непростых ситуациях — он настоящий супергерой для своих друзей!

Смотрите премьерные серии с понедельника по четверг в 07:35 в эфире телеканала «Карусель»!