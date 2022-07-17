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Премьера: Мультсериал «Школьный автобус Гордон» Премьера: Мультсериал «Школьный автобус Гордон»
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Мультсериал «Школьный автобус Гордон»

17 июля, 2022

Смотрите премьеру нового сезона мультсериала о приключениях лучшего друга детей — суперавтобуса Гордона!

В красивом прибрежном городке, в детском саду Саншайн Форест, учится группа милых малышей. Чтобы защитить детей от разных бед, впервые в мире создается автобус по имени Гордон.

Когда у ребят возникают проблемы, суперавтобус превращается в разные машины и становится пожарным, скорой помощью, полицейским, самолетом или спасателем. Гордон всегда готов помогать малышам в непростых ситуациях — он настоящий супергерой для своих друзей!

Смотрите премьерные серии с понедельника по четверг в 07:35 в эфире телеканала «Карусель»!

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