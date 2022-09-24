Мультсериал «Рэй и пожарный патруль. Команда ВиВилз»

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24 сентября, 2022

Новые приключения смелого Рэя и его команды!

Рэй — отважный юный пожарный. Вместе с командой машинок ВиВилз он берёт под свою опеку малышей, чтобы защищать их и предотвращать несчастные случаи. Если случится беда, Рэй и его надежные товарищи Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел и Хеликс молниеносно окажутся там, где они нужны.

Добрые герои, познавательные истории, яркая графика — маленькие зрители непременно подружатся с Рэем и смелыми машинками!

Смотрите премьеру 25 сентября в 07:35 на телеканале «Карусель»!