Мультсериал «Енотки. Первые слова»

Развиваем речь легко и весело с новым сериалом-мюзиклом для самых маленьких!
Разноцветные енотки познакомят зрителей с простыми словами, научат их различать и правильно использовать в разных ситуациях. Изучать мир и родной язык вместе с енотками будут их новые друзья — робот Нотик и его помощница Ди. Заговорит даже Малыш Си — самый маленький житель музыкальной шкатулки.
Еще больше песен, танцев и игр — в новом сезоне мультсериала!
Не пропустите показ 13 ноября в 20:00 в эфире телеканала «Карусель»!