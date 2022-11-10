Премьера: Мультсериал «Зук» Премьера: Мультсериал «Зук»
Тесты: Кто вы из мультсериала «Кошечки-собачки»? Тесты: Кто вы из мультсериала «Кошечки-собачки»?
Событие: В ВК появились маски Главных Героев Событие: В ВК появились маски Главных Героев
Новости

Подведены итоги конкурса «Главное приключение»

10 ноября, 2022

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Конкурс «Главное приключение» завершился. Где только не побывали персонажи-символы премии «Главные герои»: и в прошлом, и в космосе, и на необитаемом острове! А уж сколько разных необычных имён и характеров вы для них придумали! 

Время подвести итоги. Победителями конкурса становятся: 

Работы всех участников представлены здесь.

По условиям конкурса, только один из победителей должен был вручать премию Главному Герою, но мы решили, что это смогут сделать оба! Поздравляем победителей! 

Следите за новостями на сайте. Вас ещё ждут сюрпризы и новые приключения!

Предыдущая новость
Мультсериал «Енотки. Первые слова»
 Следующая новость
Опрос «Какой десерт ваш самый любимый?»
Подпишитесь на наши новости