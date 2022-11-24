Международный кинофестиваль «Кино без барьеров»

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24 ноября, 2022

21 ноября в «Каро Октябрь» прошла церемония закрытия XI Международного Кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».

Кинофестиваль, организатором которого выступила РООИ «Перспектива», проходил с 18 по 21 ноября, а основные кинопоказы состоялись в кинотеатре Центрального детского магазина.

На торжественном закрытии объявили победителей кинофестиваля в семнадцати номинациях, а также двух спецпризёров. В список попали как российские, так и зарубежные фильмы. Победители получили памятную статуэтку «Кино без барьеров», а также призы от спонсоров и партнеров мероприятия.

Главная задача «Кино без барьеров» — разрушить стереотипы о людях с инвалидностью, научить принятию инаковости, толерантности. Праздник объединил более 3000 активных участников — с инвалидностью и без — из разных стран мира. Участники из Японии, Бразилии, Аргентины, Испании, Казахстана и многие другие. А специальный гость — княгиня Виктория Романовна.



Ведущие мероприятия — телеведущий, историк моды Александр Васильев и актриса театра и кино Анастасия Денисова. Помимо награждений, зрители увидели праздничный концерт с творческими художественными номерами от Центра креативных индустрий МГТУ им. Н. Э. Баумана, балета А. Самойловой, выступления театра «НЕдоСЛОВ», театра «Круг 2», выступления Олега и Натальи Бутман, бас-гитариста Алексея Заволокина.

