Тесты: Хорошо ли вы помните стихи про Новый год? Тесты: Хорошо ли вы помните стихи про Новый год?
Премьера: Мультсериал «Край Бебис. Волшебные слёзки» Премьера: Мультсериал «Край Бебис. Волшебные слёзки»
Событие: Кремлёвская ёлка 2023 «Заговор зеркал» с сурдопереводом Событие: Кремлёвская ёлка 2023 «Заговор зеркал» с сурдопереводом
Новости

Мультсериал «Дракошия»

26 декабря, 2022

Забавные приключения волшебных дракош в облачной стране.

Высоко в облаках находится страна Дракошия, где обитают волшебные существа — дракоши, которые обладают разной волшебной магией. Дракоши сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, с которыми они справляются самыми волшебными способами. 

Каждая трудность превращается в удивительное приключение! А когда проблема наконец решается, дракоши устраивают праздник в честь новой приятности, а в небе появляется яркое белое облачко.

Смотрите премьеру 27 декабря в 16:55 на канале «Карусель».

Предыдущая новость
Знакомы ли вы с новогодними традициями мира?
 Следующая новость
День рождения телеканала «Карусель»
Подпишитесь на наши новости