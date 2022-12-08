Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны! Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны!
Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны! Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны!
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Новые пазлы в разделе «Игры»

8 декабря, 2022

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В игре доступны пазлы из ваших любимых мультфильмов — «Оранжевая корова», «Лунтик», «Простоквашино», «Барбоскины», «Енотки», «Сказочный патруль», «Фиксики», «Малышарики», «Царевны» и многих других. В игре есть 3 режима сложности: на 6, 12 и 20 частей, так что она будет интересна как малышам, так и детям постарше.

Играя, дети будут развивать мышление и внимание, а еще здорово проведут время. Игра доступна с компьютера, телефона и планшета.

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