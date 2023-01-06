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Анимационный фильм «Ангел маленькой принцессы»

6 января, 2023

Анимационный фильм-сказка, созданный по мотивам удивительной биографии русской православной Святой — Великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой, урожденной Елизаветы Гессен-Дармштадтской.

Принцесса Элла счастливо живет в доме своего отца — Великого герцога Людвига и Великой герцогини Алисы.

Однако вскоре мама Эллы умирает, и Великий герцог Людвиг женится на безродной красавице Александрине. Она полна коварных планов выдать принцессу Эллу замуж за своего сына-недотёпу Рамрода, получить дворянский титул для сына и сделать его наследником всего состояния Людвига... 

Зрителей ждёт остросюжетная история и счастливый финал. Воздушная форма и нежность красок как основа мультипликационного стиля создают ощущение веры в чудо и чистоты чувств главных героев. 

Смотрите премьеру 07 января в 22:30 на канале «Карусель».

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