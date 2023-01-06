Мультсериал «Фиксики. Дай пять!»

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6 января, 2023

Новый сезон мультсериала посвящен глобальной задумке профессора Гения Евгеньевича Чудакова — открытию самого лучшего в мире музея наук!

И помогать ему в этом будут дети! Ведь они не боятся задавать вопросы, фантазировать и изобретать.

Претендентами на роль помощника и эксперта становятся Катя, ДимДимыч… и еще один мальчик, внук музейного сторожа. А к самим фиксикам возвращается Мега — героиня фильма «Фиксики против кработов». Она не только примет участие в открытии музея, но и станет тайным другом нового человеческого героя.

Удастся ли персонажам создать лучший музей? А фиксикам сохранить тайну своего существования перед новыми людьми?

Смотрите премьеру 07 января в 22:10 на канале «Карусель».