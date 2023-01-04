Кремлёвская ёлка 2023. «Заговор зеркал»

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4 января, 2023

Хотите угадаем, что вы будете делать 7 января в 19.30? Ну конечно, смотреть на телеканале «Карусель» новогодний спектакль «Заговор зеркал»! Ведь от него просто невозможно оторваться!

Вместе с героями сказки вы окажетесь на Главной Ёлке страны, в Государственном Кремлевском дворце! Представьте: остается день до Нового года и вдруг… пропадает Снегурочка! Чтобы ее отыскать, нужно отправиться в мир Зазеркалья. А там… Чего там только нет!

Вам вместе с Любой, Андреем и котом Кешей предстоит пройти множество увлекательных приключений, в результате которых… Хотя… Не будем рассказывать! Увидите всё сами!

Премьера спектакля — 7 января в 19:30, а второй показ — 13 января в 20:45. Уверены, вам точно захочется пересмотреть эту сказку еще раз!

Включайте канал «Карусель» и заряжайтесь новогодним настроением!

