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День рождения телеканала «Карусель»

26 декабря, 2022

Смотрите любимые мультфильмы 27 декабря весь день!

 

Собрались герои вместе:
Леопольд готовит песню,
Винни-Пух накрыл на стол —
Мёда лучшего нашел.

Дядя Фёдор, пёс и кот
Разливают всем компот.
Фруктов точно принесет
Самый маленький енот.

Ну а как же без цветов?
Трям! Букет уже готов!
Ми-Ми-Мишки, Чебурашка — 
Каждый в праздничной рубашке.

Без оранжевой коровы
Начинать мы не готовы.
Что вдруг праздновать все сели?
День рожденья «Карусели»!

Отпразднуйте вместе с нами день рождения любимого телеканала!

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