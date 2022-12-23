День рождения телеканала «Карусель»

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26 декабря, 2022

Смотрите любимые мультфильмы 27 декабря весь день!

Собрались герои вместе:

Леопольд готовит песню,

Винни-Пух накрыл на стол —

Мёда лучшего нашел.

Дядя Фёдор, пёс и кот

Разливают всем компот.

Фруктов точно принесет

Самый маленький енот.

Ну а как же без цветов?

Трям! Букет уже готов!

Ми-Ми-Мишки, Чебурашка —

Каждый в праздничной рубашке.

Без оранжевой коровы

Начинать мы не готовы.

Что вдруг праздновать все сели?

День рожденья «Карусели»!

Отпразднуйте вместе с нами день рождения любимого телеканала!