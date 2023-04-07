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Тесты: Что вы знаете о космосе?
Событие: День космонавтики
Событие: День российской анимации
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День космонавтики
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11 апреля, 2023
12 апреля отмечаем День космонавтики на телеканале «Карусель»!
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