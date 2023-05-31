Мультсериал «Улётная доставка»

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31 мая, 2023

Летающая тарелка, китёнок, вулканчик и три облачка доставляют самые невероятные заказы жителям сказочной страны.

В волшебной стране Шу работает служба доставки необычных посылок. Команда курьеров справляется с любой задачей благодаря юмору и воображению.

Привезти бомбочки для русалки, лимонад для вулкана? Нет проблем! А как доставить дождик, музыку и воздушный поцелуй? Улётная служба доставки — три облачка, китёнок, летающая тарелка и вулканчик — всегда найдут выход, и заказ прибудет вовремя! Ведь дружба и находчивость выручают в любой ситуации!

Смотрите премьеру 1 июня в 08:15 на канале «Карусель».