Валентина Матвиенко наградит лауреатов национальной премии «Золотой медвежонок»

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30 мая, 2023

31 мая 2023 года в Совете Федерации состоится торжественная церемония награждения премии, приуроченная к празднованию Дня защиты детей.

Каждый год Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Минпромторга России, проводит конкурс на присуждение премии «Золотой медвежонок» за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.

Эта премия является главной отраслевой наградой в России и поощряет потребительские качества продукции и услуг, а также заслуги компаний и лидеров индустрии, которые внесли значительный вклад в развитие инфраструктуры современного детства.

В рамках церемонии награждения будет представлена выставочная экспозиция лауреатов премии. Финалистами конкурса стали более 100 организаций из 28 регионов России, представивших на премию порядка 200 наименований продукции, услуг и сервисов для детей в 15 номинациях.

Торжественную церемонию проведет Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко, трансляция будет доступна на сайте Совета Федерации и премии «Золотой медвежонок».