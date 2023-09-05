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«Оранжевый сюрприз»

5 сентября, 2023

Телеканал «Карусель» объявляет конкурс «Оранжевый сюрприз»!

Пришли подарок-сюрприз ко дню рождению героев мультсериала «Оранжевая корова». Это может быть всё, что угодно! Рисунок, поделка, стихотворение, открытка или даже вязаный торт! Придумай и сделай самый необычный сюрприз и пришли его фотографию! Уверены, Бо, Зо, их родители и друзья точно оценят твою фантазию!

  • Придумай, нарисуй или смастери самый необычный подарок-сюрприз в честь дня рождения мультсериала «Оранжевая корова».
  • Опиши, что это за подарок и что в нём необычного.
  • Сфотографируй подарок-сюрприз и отправь фото на конкурс.
  • Зови всех друзей голосовать за твою работу.

Работы принимаются с 5 сентября по 1 октября, а победителей мы объявим 5 октября. По итогам голосования на сайте и выбора жюри 5 победителей получат призы!

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