«Гуджитсу. Испытай Гу-океан на прочность!»

Примите участие в новом конкурсе!
Из-за загадочного космического явления обитатели зоопарка мутировали в монстров-супергероев Гуджитсу, каждый из которых обладает своей уникальной суперсилой Гу и стилем боевых искусств!
Они научились растягиваться в 3 раза и легко принимать свою первоначальную форму. Герои и монстры Гуджитсу Дип Гу-Сиа погрузились в глубины океана, где вновь сойдутся в эпичной Гу-битве за Священную книгу ГУ. Морская бездна активировала новые Гу-атаки и Гу-наполнение.
Кто же победит — монстры или герои? Поскольку силы равны, битва предстоит нешуточная. Помоги определить исход сражения! На чьей стороне окажется Священная книга ГУ? Герои или монстры завладеют источником суперсилы ГУ?
9 победителей, набравших больше всего голосов, получат своего Гуджитсу из коллекции Дип Гу-Сиа! 4 победителя, по мнению экспертного жюри, получат тянущуюся фигурку Тайро Силы Гу 2в1 Дип Гу-Сиа!