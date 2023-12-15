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Мультсериал «Мини-Мишки»

15 декабря, 2023

Увлекательный анимационный спин-офф сериала «Ми-Ми-Мишки» ответит на большие вопросы маленького ребёнка.

Малыши Кеша, Тучка, Лисичка, крот Валя, еноты-близнецы Саня и Соня, а также цыплёнок Цыпа живут в маленьком игрушечном городке, где все выглядит нарядным и весёлым. 

Каждый день они выходят из своих домиков и увлечённо играют на детской площадке, где постоянно попадают в различные сложные ситуации: то Лисичка боится спуститься с горки, то Кеша решает поменять свой собственный хвост, то Валя стесняется своего неумения танцевать. Проблемы, кажущиеся взрослым незначительными, для наших героев очень важны, и они отважно справляются с ними. 

Смотрите премьеру 16 декабря в 19:30 и 17 декабря в 20:45 на канале «Карусель»!

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