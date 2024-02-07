Премьера: Мультсериал «Царевна и дракон. Магическая книга» Премьера: Мультсериал «Царевна и дракон. Магическая книга»
Событие: «Супер Крылья. Фильм» в кино с 15 февраля! Событие: «Супер Крылья. Фильм» в кино с 15 февраля!
Тесты: Отгадайте зимние загадки и найдите ответы на картинках! Тесты: Отгадайте зимние загадки и найдите ответы на картинках!
Новости

Мультфильм «Фиксики против кработов»

7 февраля, 2024

Фиксикам снова грозит опасность, что их рассекретят!

Маленькие человечки Фиксики обитают внутри машин и приборов, заботятся о различной технике. Они скрываются от людей, и лишь несколько человек знают об их существовании. Фиксики обустроили себе целую школу в лаборатории своего давнего друга — профессора Чудакова.

И вот однажды там объявляются странные существа кработы, которые шпионят за фиксиками. Эти маленькие роботы — изобретение давней знакомой Чудакова, Эрики. Теперь профессору придётся состязаться с ней в интеллектуальной дуэли, ведь его соперница угрожает раскрыть тайну фиксиков всему миру!

Смотрите премьеру 8 февраля в 19:35 и 11 февраля в 11:20 на канале «Карусель»!

Предыдущая новость
День науки
 Следующая новость
Разбираетесь ли вы в зимних видах спорта?
Подпишитесь на наши новости