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Розыгрыш призов «Кто ты из героев команды «Суперкрылья» завершён

18 февраля, 2024

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Во время проведения розыгрыша на сайте ежедневно определялись победители, которые получили классные призы от команды «Суперкрылья».

Мы благодарим всех участников за проявленный интерес и поздравляем победителей!

Вот они:

  • 29 января. Вероника, 5 лет, Тамбов, id 93393
  • 30 января. Юрочка, 5 лет, Южно-Сахалинск, id 17720
  • 31 января. Артём, 7 лет, Одинцово, id 59362
  • 1 февраля. Захар, 6 лет, Волгоград, id 46126
  • 2 февраля. Ая, 11 лет, Якутск, id 20459
  • 3 февраля. Лена, 5 лет, Пермь, id 96143
  • 4 февраля. Вера, 4 года, Москва, id 75168
  • 5 февраля. Эми, 8 лет, Михайловск, id 38566
  • 6 февраля. Валерия, 4 года, Ижевск, id 43237
  • 7 февраля. Богдан, 5 лет, Камышин, id 17741
  • 8 февраля. Фёдор, 5 лет, Брянск, id 96334
  • 9 февраля. Саша, 4 года, Тула, id 18801
  • 10 февраля. Миша, 4 года, Железногорск, id 79837
  • 11 февраля. Агата, 9 лет, Москва, id 23940
  • 12 февраля. Варя, 6 лет, Ростов-на-Дону, id 97172
  • 13 февраля. Лев, 4 года, Екатеринбург, id 77045
  • 14 февраля. Богдан, 7 лет, Волгоград, id 59467
  • 15 февраля. Арсений, 6 лет, Арамиль, id 10980
  • 16 февраля. Артем, 3 года, Санкт-Петербург, id 61590
  • 17 февраля. Даниил, 5 лет, Кунгур, id 47600

Если вы нашли себя в списке победителей и у вас есть вопрос к Организотору конкурса, напишите на адрес konkurs@karusel-tv.ru

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