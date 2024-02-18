Розыгрыш призов «Кто ты из героев команды «Суперкрылья» завершён

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18 февраля, 2024

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Во время проведения розыгрыша на сайте ежедневно определялись победители, которые получили классные призы от команды «Суперкрылья».

Мы благодарим всех участников за проявленный интерес и поздравляем победителей!

Вот они:

29 января. Вероника, 5 лет, Тамбов, id 93393

30 января. Юрочка, 5 лет, Южно-Сахалинск, id 17720

31 января. Артём, 7 лет, Одинцово, id 59362

1 февраля. Захар, 6 лет, Волгоград, id 46126

2 февраля. Ая, 11 лет, Якутск, id 20459

3 февраля. Лена, 5 лет, Пермь, id 96143

4 февраля. Вера, 4 года, Москва, id 75168

5 февраля. Эми, 8 лет, Михайловск, id 38566

6 февраля. Валерия, 4 года, Ижевск, id 43237

7 февраля. Богдан, 5 лет, Камышин, id 17741

8 февраля. Фёдор, 5 лет, Брянск, id 96334

9 февраля. Саша, 4 года, Тула, id 18801

10 февраля. Миша, 4 года, Железногорск, id 79837

11 февраля. Агата, 9 лет, Москва, id 23940

12 февраля. Варя, 6 лет, Ростов-на-Дону, id 97172

13 февраля. Лев, 4 года, Екатеринбург, id 77045

14 февраля. Богдан, 7 лет, Волгоград, id 59467

15 февраля. Арсений, 6 лет, Арамиль, id 10980

16 февраля. Артем, 3 года, Санкт-Петербург, id 61590

17 февраля. Даниил, 5 лет, Кунгур, id 47600

Если вы нашли себя в списке победителей и у вас есть вопрос к Организотору конкурса, напишите на адрес konkurs@karusel-tv.ru