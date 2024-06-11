Премьера мультфильма «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки»

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11 июня, 2024

Весёлая девочка-непоседа по имени Люська находит у себя в подъезде загадочную кошку со странным медальоном на шее. И приключения начинаются...

Назвав новоиспеченного питомца Фрикаделькой, Люська с удивлением узнает, что кошка на самом деле является одной из волшебных хранительниц времени, следящих за тем, чтобы события на протяжении всей истории развивались по определенному сценарию.

Отныне Люська и Фрикаделька будут путешествовать по различным временным периодам истории Урала, чтобы исправить временные искажения и вернуть всё на свои места. В своем первом путешествии герои отправляются в окрестности древнего поселения «Синташта» за 2 тысячи лет до нашей эры, чтобы спасти мальчика, которому суждено стать великим вождём.

Смотрите премьеру 12 июня в 15:30 на канале «Карусель»!