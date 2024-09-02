«Ну, лето, погоди!»

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2 сентября, 2024

Продли каникулы вместе с любимым мультфильмом и телеканалом «Карусель»!

Лето — лучшее время для самых весёлых приключений, увлекательных путешествий и невероятных развлечений! Потому что ЛЕТО — это КА-НИ-КУ-ЛЫ! А в компании наших любимых героев каникулы никогда не заканчиваются! С этой парочкой не соскучишься ни минуты!

Легендарный дуэт из мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» — Заяц и Волк — отправляются в подводное путешествие, чтобы найти настоящие сокровища затонувшего корабля, сталкиваются в рыцарских поединках и сражаются с драконом ради прекрасной принцессы, устраивают переполох ночью в музее и спасаются от «рогатой мумии», участвуют в телевизионном шоу «Царь горы», чтобы проверить, кто из них быстрее, выше и сильнее!

А ты хотел бы провести каникулы с любимыми персонажами? Наверняка и у тебя есть идеи для новых приключений и весёлых историй, которые могли бы произойти с тобой вместе с ушастым везунчиком Зайцем или обаятельным хулиганом Волком!

Придумай и нарисуй историю, как бы ты провел каникулы с одним или несколькими персонажами мультсериала «Ну, погоди! Каникулы».

Кратко опиши это приключение.

Сфотографируй рисунок и отправь фото на конкурс.

Следи за героями мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» в эфире телеканала «Карусель».

Зови друзей голосовать за твою работу и выигрывай невероятные призы!

Работы принимаются с 2 по 29 сентября. 30 сентября будут объявлены 5 победителей по результатам зрительского голосования, а также 5 победителей, которых выберет жюри!

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