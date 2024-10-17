Мультсериал «Поля, Тим и Лёва»

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17 октября, 2024

Поля, Тим и львенок Лёва — озорная команда друзей, которые каждый день сталкиваются с разного рода загадками и задачами.

Им все по плечу! Но даже когда у них что-то не получается, к друзьям на помощь приходит суперкомпьютер, который знает, как найти экспертов и места, где все загадки будут разгаданы, а все задачи решены. Прекрасные помощники фермер Тяп, господин Монг и многие другие всегда готовы дать ребятам правильный совет, разрешить спор и научить чему-то новому. Быть добрыми и отзывчивыми, беречь природу, бороться со страхами и многому другому научат ежедневные приключения трёх друзей.

Смотрите 18 октября в 8:25 на телеканале «Карусель»!