Смотрите репортаж с премии «Главные герои – 2024»!

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30 октября, 2024

31 октября приглашаем вас присоединиться к грандиозному гала-концерту «Главные герои – 2024» через наш Telegram-канал!

Уже 31 октября в Государственном Кремлёвском дворце пройдет самое масштабное событие этой осени, где встретятся любимые герои, известные исполнители и персонажи мультфильмов!

А в нашем Telegram-канале состоится самая настоящая трансляция с места событий: заглянем за кулисы, зададим вопросы приглашенным звёздам и покажем ещё много всего интересного! Не пропустите!

Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал!



