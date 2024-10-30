Премьера: Мультсериал «Супер Ралли. Тайна двух планет» Премьера: Мультсериал «Супер Ралли. Тайна двух планет»
Тесты: Внимательно ли вы слушали Машины сказки? Тесты: Внимательно ли вы слушали Машины сказки?
Премьера: Мультсериал «Суперкрылья. Удивительные питомцы» Премьера: Мультсериал «Суперкрылья. Удивительные питомцы»
Новости

Смотрите репортаж с премии «Главные герои – 2024»!

30 октября, 2024

31 октября приглашаем вас присоединиться к грандиозному гала-концерту «Главные герои – 2024» через наш Telegram-канал!

Уже 31 октября в Государственном Кремлёвском дворце пройдет самое масштабное событие этой осени, где встретятся любимые герои, известные исполнители и персонажи мультфильмов!

А в нашем Telegram-канале состоится самая настоящая трансляция с места событий: заглянем за кулисы, зададим вопросы приглашенным звёздам и покажем ещё много всего интересного! Не пропустите!

Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал


Предыдущая новость
В дни школьных каникул телеканал «Карусель» дарит своим зрителям премьеру анимационного сериала «Барсукот. Очень зверский детектив»
 Следующая новость
Подведены итоги конкурса «Будь в форме, смотри «Простоквашино», смотри «Карусель», участвуй и побеждай!»
Подпишитесь на наши новости