В дни школьных каникул телеканал «Карусель» дарит своим зрителям премьеру анимационного сериала «Барсукот. Очень зверский детектив»

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31 октября, 2024

Все эпизоды проекта о мудром полицейском Барсуке Старшем и его юном талантливом помощнике Барсукоте, которые расследуют настоящее зверское преступление, покажут в эфире канала «Карусель» в ноябре 2024 года, в дни школьных каникул.

Первые шесть эпизодов представят в эфире телеканала «Карусель» в воскресенье, 3 ноября, в 11:25 мск, оставшиеся шесть — на следующий день, 4 ноября, в 11:25 мск.

Зрители уже высоко оценили проект: на данный момент его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 8,4 балла. Меньше чем через неделю после выхода финальных эпизодов анимационный сериал вошёл в топ-10.

Studio Metrafilms Moldova уже работает над вторым сезоном шоу, которое планируется к релизу в 2025 году.

Справочная информация о проекте:

В уютном и благополучном Дальнем Лесу хищничество запрещено законом, за соблюдением которого строго следит полиция. Всеобщую гармонию нарушает зверское преступление: неизвестный коварно употребил в пищу Зайца. За дело берётся опытный следователь Барсук Старший и его юный талантливый напарник Барсукот.

Главному герою, Барсуку Старшему, свой голос подарил Сергей Мардарь, который ранее озвучивал Кар-Карыча и Совунью из «Смешариков». Волк заговорил голосом Александра Васильева из мультфильма «Три кота», а Барсукота озвучил дебютант Богдан Коршунов. Режиссёром сериала выступила Александра Евсеева (анимационная студия «Воскресение»).

