«Весёлая жизнь монстриков Jolly Friends от ErichKrause»

Телеканал «Карусель» и ErichKrause объявляют новый творческий конкурс!
Придумай и покажи свою историю про монстриков Jolly Friends вместе с товарами для творчества ErichKrause!
- Слепи или нарисуй, как монстрики Jolly Friends активно и весело проводят время, например, играют в прятки с друзьями, устраивают пикник или учатся в школе.
- Сфотографируй свою конкурсную работу и загрузи её на сайт.
- Обязательно добавь небольшое описание к своему творению.
- Зови друзей голосовать за твою работу и выигрывай невероятные призы!
Работы принимаются до 27 ноября, а фото победителя покажут в программе «Семья на Ура!».
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