Мультфильм «Побег из джунглей»

Приключения незадачливых медведей и лесоруба Вика в диких джунглях.
Во время осмотра древней пещеры братья-медведи и их друг дровосек случайно открывают портал в прошлое и оказываются в первобытном времени! Там их ждут невероятные и опасные приключения — столкновение с древними дикими животными и воинственным племенем туземцев.
Но среди обитателей опасных джунглей герои повстречают и новых друзей! Удастся ли мишкам преодолеть все трудности и благополучно вернуться домой?
Смотрите 30 ноября в 19:30 на телеканале «Карусель»!