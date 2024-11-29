Мультфильм «Побег из джунглей»

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29 ноября, 2024

Приключения незадачливых медведей и лесоруба Вика в диких джунглях.

Во время осмотра древней пещеры братья-медведи и их друг дровосек случайно открывают портал в прошлое и оказываются в первобытном времени! Там их ждут невероятные и опасные приключения — столкновение с древними дикими животными и воинственным племенем туземцев.

Но среди обитателей опасных джунглей герои повстречают и новых друзей! Удастся ли мишкам преодолеть все трудности и благополучно вернуться домой?

Смотрите 30 ноября в 19:30 на телеканале «Карусель»!