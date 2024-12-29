«Детский сад для зверят»

Добавить в закладки

29 декабря, 2024

Трогательные истории из жизни забавных зверят.

Невероятно увлекательные истории о рождении и взрослении детёнышей различных животных в зоопарках и заповедниках. В главных ролях — пушистые и хвостатые, пугливые и игривые малыши всех видов и размеров! Здесь всё как в обычном детском саду — много игр и шалостей, а ещё важные жизненные уроки, полученные от старших.

Программа рассказывает о том, как сотрудники зоопарков заботятся о животных и помогают звериным родителям их воспитывать.

Смотрите 30 декабря в 14:40 и 31 декабря в 9:00 на канале «Карусель»!