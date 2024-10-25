Эксклюзивная премьера серии «Турбо-дар» мультсериала «Семь королевств» — 16 февраля на телеканале «Карусель»!

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13 февраля, 2025

16 февраля, в воскресенье, в 18:25 мск на телеканале «Карусель» состоится эксклюзивная премьера 25-й серии «Турбо-дар» популярного анимационного сериала «Семь королевств». Юные зрители отправятся в волшебный мир, полный приключений, чтобы научиться дружбе, смелости и вере в себя.

Семь королевств — место, где правят маленькие принцы и принцессы. Они не просто наследники престолов, а настоящие волшебники с уникальными магическими способностями, которые помогают им преодолевать трудности. Но иногда дружба, поддержка близких и способность учиться на своих ошибках оказываются гораздо полезнее волшебства. Наставница ребят — таинственная Фея-Звёздочка. Она даёт неожиданные советы, но даже самые странные её предложения приводят героев к верным решениям.

«Семь королевств» — это добрые поучительные истории, благодаря которым дети лучше понимают себя, своих друзей и мир вокруг. В новой серии «Турбо-дар» зрители увидят, как важно смело пробовать новое, искать своё призвание и не терять веру в себя. Мы рады, что этот мультсериал продолжает вдохновлять ребят новыми сюжетами, и ждём всех 16 февраля у экранов», — рассказала главный редактор телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева.

Главный герой 25-й серии — принц Турбо, который мечтает стать великим изобретателем. Однажды его новое устройство не срабатывает, он начинает сомневаться в своём таланте. В этот момент появляется Фея-Звёздочка и дарит ему волшебный бутон, который должен раскрыться, когда Турбо обретёт уверенность в своём даре.

Принц посещает другие королевства, где пробует силы в самых разных делах: разрабатывает автоматическую печь, которая готовит идеальные пироги; создаёт устройство для ухода за растениями; конструирует экзоскелет для тренировок и танцевальный аппарат. Но даже эти успехи не могут развеять сомнения Турбо. Тогда на помощь ему приходят друзья — вместе у них всё обязательно получится!

Премьера 25-й серии мультсериала «Семь королевств» — «Турбо-дар» — состоится 16 февраля в 18:25 на телеканале «Карусель». Телезрителей ждёт настоящее приключение вместе с любимыми героями!