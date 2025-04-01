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«Замурчательные рисунки»

1 апреля, 2025

Дорогой друг, отложи свой телефон! Бери в руки волшебные краски и фломастеры! Весной всё расцветает, и пушистый волшебник Сириус готов рассказывать новые замурчательные истории!

Этот маленький комочек шерсти не просто ищет друзей — он готов открыть тебе двери в мир, где каждый листик шепчет сказку, а солнечные лучи сплетают волшебные узоры! Мурчание Сириуса — это мелодия волшебства, способная разбудить спящие чудеса! Он готов поделиться с тобой своими замурчательными сказками о генерале Пыхтелкине, волшебной кисточке и битве за сокровища.

  • Нарисуй Сириуса и его новых друзей! Придумай, как они выглядят, чем любят заниматься и как весело проводят время вместе.
  • Сфотографируй свою работу и отправь на конкурс. Не забудь добавить небольшое описание к своему творению.
  • Скорее зови друзей голосовать за твой рисунок и выигрывай крутые призы! Работу победителя покажут в программе «Семья на ура!».

Победители будут объявлены 29 апреля! Желаем всем удачи!

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