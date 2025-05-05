«Путешествие с Умкой и его друзьями»

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5 мая, 2025

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют новый творческий конкурс!

Совсем скоро наступит лето, а уже сейчас пора подумать, как можно весело провести каникулы! Давай отправимся в самое необычное путешествие вместе с Умкой и его друзьями?

Это будет кругосветное путешествие или экспедиция на Северный полюс, а может быть, поездка в жаркие страны? Изобрази, как ты будешь отдыхать и классно проводить лето в компании Умки и его друзей!

Создай рисунок, аппликацию или поделку о летнем путешествии мечты вместе с Умкой и его друзьями.

Сфотографируй свою работу, добавь небольшое описание и отправь на конкурс.

Скорее зови друзей голосовать за твою работу и выигрывай крутые призы!

Работы принимаются с 5 по 29 мая, а 30 мая мы объявим 10 победителей! Желаем всем удачи!

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