«Путешествие с Умкой и его друзьями»

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют новый творческий конкурс!
Совсем скоро наступит лето, а уже сейчас пора подумать, как можно весело провести каникулы! Давай отправимся в самое необычное путешествие вместе с Умкой и его друзьями?
Это будет кругосветное путешествие или экспедиция на Северный полюс, а может быть, поездка в жаркие страны? Изобрази, как ты будешь отдыхать и классно проводить лето в компании Умки и его друзей!
Работы принимаются с 5 по 29 мая, а 30 мая мы объявим 10 победителей! Желаем всем удачи!