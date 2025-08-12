Подведены итоги конкурса «ТелеФиксик»

Зрители нарисовали целую команду уникальных ТелеФиксиков, которые могли бы работать на нашем телеканале.

Их мульт-герои ведут эфиры, настраивают камеры, чинят телесуфлёр - работа нашлась для всех, поэтому выбор был непростым!

По итогам голосования на сайте были выбраны 5 победителей. Ещё 10 призёров определило редакционное жюри. Найти себя в списке победителей можно здесь.

Поздравляем всех участников и победителей! Благодарим всех за творчество и интересные идеи.

