«Студия Каляки-Маляки» стала лучшей программой для детей по версии Премии имени Эдуарда Сагалаева

Добавить в закладки

16 октября, 2025

Конкуренцию проекту составили 12 детских программ.

16 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Премии имени Э.М. Сагалаева «Герой нашего времени». Члены жюри оценили 263 заявки и определили победителей в 10 номинациях. Награду в номинации «Лучшая программа для детей» завоевала «Студия Каляки-Маляки» — любимая передача юных зрителей канала «Карусель».

— «Студия Каляки-Маляки» — многолетний фаворит нашей аудитории. Это развивающая программа, которая вдохновляет детей на творчество. В игровой форме художник и фантазёр Каляка-Маляка и его соведущая Тася знакомят ребят с базовыми принципами изобразительного искусства. Под чутким руководством ведущих зрители сочетают цвета на холсте, делают коллажи, создают объёмные фигуры. Каляка учит ребят рисовать с самого основания канала «Карусель» — и программа «Студия Каляки-Маляки» неизменно остаётся в топе зрительских предпочтений, — прокомментировала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

«Студия Каляки-Маляки» — арт-пространство с белыми стенами и полом, где любой уголок может превратиться в холст. В каждом выпуске ученики Каляки и Таси погружаются в художественный процесс и попутно изучают различные техники и материалы — краски, карандаши, мелки и многое другое. Программа выходит в эфир телеканала «Карусель» каждую пятницу в 10:45.

— Дляя меня самая большая радость — видеть, как раскрываются таланты ребят. Как они не боятся экспериментов, рисуют, вырезают, лепят, присылают работы к нам в студию. Детское воображение абсолютно особенное, живое, яркое. Задача «Студии Каляки-Маляки» — помогать детям выражать свои идеи творческим языком. И мы очень благодарны жюри Премии имени Сагалаева за высокую оценку нашей программы, — актёр, ведущий программы «Студия Каляки-Маляки» Сергей Друзьяк.

Также в число номинантов вошло семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ», ставшее победителем Премии им. Э.М. Сагалаева в 2024 году. Реалити направлено на продвижение семейных ценностей и популяризацию детского спорта. В новом сезоне «ФУТБОЛ-ШОУ» юные футболисты сражаются за Кубок «Карусели» в честь 15-летия канала.

Всего участниками Премии в 2025 году стали более 100 федеральных и региональных телеканалов и онлайн-кинотеатров. Премия социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» проводится с 2007 года, а с 2024 года носит имя Эдуарда Михайловича Сагалаева — выдающегося деятеля советского и российского телевидения, инициатора создания и президента НАТ в период с 1995 по 2023 год.